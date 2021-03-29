المحقق العدلي طارق البيطار باشر الإستماع الى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي على أن يستمع الى المدير العام للجمارك بدري ضاهر فور الإنتهاء من الاستماع الى مرعي (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 29 2021 - 10:12
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المحقق العدلي طارق البيطار باشر الإستماع الى المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي على أن يستمع الى المدير العام للجمارك بدري ضاهر فور الإنتهاء من الاستماع الى مرعي (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 20 mins
29 March، 2021
التحقيق بانفجار مرفأ بيروت
المحقق العدلي طارق البيطار
المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي
مدير عام الجمارك بدري ضاهر
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