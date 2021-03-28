نقابتا الأطباء: للتوقف عن العمل ظهر غد تكريما للاطباء الشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
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March 28 2021 - 19:32

نقابتا الأطباء: للتوقف عن العمل ظهر غد تكريما للاطباء الشهداء

منذ 39 mins 28 March، 2021
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لبنان

تدعو نقابتا الأطباء في بيروت والشمال، “الزملاء الى التوقف عن العمل غدا الإثنين الساعة 12:00 ظهرا لمدة 5 دقائق في كل المستشفيات والعيادات، تكريما للاطباء ال 38 الذين استشهدوا حتى الآن أثناء القيام بواجبهم في معالجة مرضى كورونا”.

وتدعو المواطنين الى “التقيد بالتدابير الوقائية وأخذ اللقاح ضد وباء كورونا، والمجلس النيابي الى إقرار القوانين المقدمة من قبل النقابة، وأهمها اعتبار الطبيب المتوفى جراء إصابته بكورونا أثناء القيام بواجبه شهيدا، حصانة الطبيب وضمانه الصحي مدى الحياة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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