قادة جيوش 12 دولة يدينون استخدام جيش ميانمار القوة القاتلة ضد المتظاهرين

دان “وزراء دفاع” 12 دولة بينها الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، “استخدام ميانمار للقوة القاتلة ضد المتظاهرين المدنيين”، وشددوا على أن “مهمة الجيش هي حماية الناس لا أذيتهم”. وقالوا في بيان مشترك، “بصفتنا وزراء دفاع، فإننا ندين استخدام القوة المميتة ضد الأشخاص العزل من قبل القوات المسلحة الميانمارية والأجهزة الأمنية المرتبطة بها”، وأضافوا أن “الجيش المحترف يجب أن يتبع المعايير الدولية للسلوك “وهو مسؤول عن حماية -وليس إيذاء- الأشخاص الذين يخدمونهم”.

ودعا قادة الجيوش في البيان “القوات المسلحة في ميانمار إلى وقف العنف والعمل على استعادة احترام الشعب وثقته بعدما فقدها بسبب تصرفاته”. ووقع البيان قادة جيوش 12 دولة من أستراليا وكندا والدنمارك وألمانيا واليونان وإيطاليا واليابان وهولندا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وشهدت ميانمار أمس السبت أكثر الأيام دموية منذ انقلاب الجيش في شباط/فبراير الماضي، حيث قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 89 شخصا، وفق ما قالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين وهي منظمة غير حكومية محلية تحصي عدد القتلى منذ الانقلاب.

المصدر: روسيا اليوم