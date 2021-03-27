الصحة الفلسطينية: تسجيل 23 وفاة و1319 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية السبت انه تم تسجيل 23 وفاة و1319 اصابة جديدة بوباء كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة إلى أن “الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل 114، قلقيلية 39، أريحا والأغوار 10، نابلس 86، ضواحي القدس 12،، جنين 27، رام الله والبيرة 102، بيت لحم 41، سلفيت 13، طوباس 17، طولكرم 33، قطاع غزة 605، مدينة القدس 120”.

وأضافت الوزارة أنه “تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة الغربية: الخليل 5، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، نابلس 2، جنين 2، رام الله والبيرة 1، بيت لحم 2، طولكرم 3″، وتابعت “تم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة، و3 وفيات في مدينة القدس المحتلة”.

المصدر: فلسطين اليوم