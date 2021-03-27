التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالحائط على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2021 - 16:28

التحكم المروري: جريحان نتيجة اصطدام سيارة بالحائط على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة

منذ 2 ساعة 27 March، 2021
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