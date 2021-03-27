الرئيس عون أبرق الى السيسي معزيا بضحايا حادثة سوهاج

أبرق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى نظيره المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي السبت معزيا “بالشهداء الذين سقطوا نتيجة تصادم قطارين في محافظة سوهاج المصرية، يوم أمس”.

وقال الرئيس عون “ببالغ الأسى، تابعت الانباء الواردة عن الحادثة المفجعة الناجمة من تصادم قطارين في محافظة سوهاج، وقد أدت الى سقوط عدد من الأشقاء المصريين شهداء، وجرح العشرات منهم”، وتابع ان “هذه الحادثة الاليمة تدمي القلوب وهي حصلت في بلادكم الشقيقة التي ما كانت يوما للبنان وشعبه إلا السند والعضد”.

وأضاف الرئيس عون “إنني إذ أشاطركم شديد الألم، أتقدم منكم، شخصيا، ومن أبناء الشعب المصري الشقيق، بأحر التعازي، سائلا القدير أن يسكن الضحايا فسيح جناته ويبلسم عذابات الجرحى، رافعا إليه الدعاء أن يدفعكم الى تجاوز ألم هذا المصاب الجلل، لتبقى مصر الشقيقة، درة النيل وعنوان العزة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام