كنعان من بكركي: البلاد تحتاج الى مبادرات خيرة ونريد الوصول لنتائج

قال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إن “البلاد تحتاج الى مبادرات خيرة ونريد الوصول الى نتائج وإصلاح ومشروع”، وتابع “لا يمكن الذهاب الى حكومات كلاسيكية كما كان يحصل في الماضي، تتحول عمليا الى حكومة متاريس”.

ورأى كنعان بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة الراعي السبت في بكركي “الاهم هي الرؤية المشتركة لانقاذ لبنان، في كل الحسابات التي تطرح”، وتابع “كلنا أمل وإيمان بأن القيامة ستتبع الآلام وهي ستكون عن يد الرجال الكبار ومن أبرزهم فخامة الرئيس وصاحب الغبطة وجميع الخيرين الذي يريدون التعاون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام