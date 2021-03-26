التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الاوزاعي باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2021 - 16:16

التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام الاوزاعي باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية في المحلة

منذ 1 ساعة 26 March، 2021
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