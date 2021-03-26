الشرطة الأمريكية تعتقل رجلاً يحمل متفجرات وأسلحة نارية

ألقت شرطة مدينة ليكسينغتون بولاية كنتاكي الأمريكية القبض على رجل مسلح خارج مستشفى “تشاندلر” التابع لجامعة كنتاكي. وأفادت وسائل إعلامية أمريكية أن الرجل يدعى بارين كارول، وقد تم اعتقاله خارج المستشفى دون وقوع حادث. وقال رئيس شرطة جامعة كنتاكي جو مونرو، إن الرجل الذي تم توقيفه كان يحمل أسلحة متعددة وسترات واقية، كما تم العثور على عبوات ناسفة في سيارته، مشيرا إلى أن “سلطات الولاية ستوجه إليه تهما متعددة، من بينها اتهامات فدرالية”.

يذكر أن ولايتي جورجيا وكولورادو الأمريكيتين شهدتا الشهر الحالي حوادث إطلاق جماعية، وقد ذهب ضحية الأول 8 مواطنين، أما في الثاني فقد قتل 10 أشخاص.

هذا وقالت السلطات الأمريكية إن روبرت آرون لونغ (21 عاما) الذي يشتبه في أنه قتل 8 أشخاص في 3 حوادث إطلاق نار في منتجعات صحية في ولاية جورجيا، اعترف بارتكاب جرائم القتل. بينما كشفت سجلات إحدى المحاكم الأمريكية، أن المتهم بتنفيذ إطلاق النار في مدينة بودلير بولاية كولورادو، يدعى أحمد العلوي العيسى (21 عاما) هو مواطن أمريكي ولد في سوريا عام 1999.

وبعد حادثي إطلاق النار، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى فرض حظر على الأسلحة الهجومية وتشديد إجراءات السيطرة على الأسلحة بين المواطنين، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات يجب ألا تكون “مشكلة حزبية”.

المصدر: روسيا اليوم