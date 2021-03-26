ميركل تشير إلى تشارك نهوج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فيما يخص الصين، روسيا وتركيا

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الجمعة أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتشاركان النهوج حول الصين، روسيا وتركيا.

وقالت ميركل بعد قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي التي شارك فيها الرئيس الأميركي، جو بايدن “لقد ناقشنا جدول الأعمال عبر الأطلنطي، وقدم جو بايدن رؤيته، ومثّل طرفنا شارل ميشيل وأنطونيو كوستا بصفة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي مصالحنا الأوروبية، لدينا الكثير من الأشياء المشتركة التي نود العمل فيها، مثل التعاون في مجال المناخ، وقف الحروب التجارية، وقد أشار جو بايدن بشكل منفصل إلى العلاقات مع الصين، روسيا وتركيا”.

وأشارت ميركل إلى أن رؤساء الاتحاد الأوروبي يعولون على زيارة بايدن لأوروبا في الصيف للمشاركة في اجتماع حلف الشمال الأطلسي (الناتو).

المصدر: وكالة سبوتنيك