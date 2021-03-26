مستشفى دار الأمل: بسبب نقص الأوكسيجين سنضطر الى تخفيض نسبة إشغال الاسرة بما يتناسب مع الكميات المؤمنة

صدر عن إدارة مستشفى دار الأمل الجامعي في البقاع بيان أعلن فيه “أن كمية الاوكسيجين الموجودة في المستشفى تعادل اثنين ونصف طن وهي بالكاد تكفي حتى الصباح لتلبية حاجات حوالي سبعين مريضا بكورونا يعالجون في المستشفى إضافة إلى المرضى المصابين بأمراض أخرى وموجودين في العناية الفائقة ويحتاجون بدورهم إلى الاوكسيجين”.

وأضاف أنه “في ظل الظرف الصحي العصيب وامتلاء الاسرة بالمرضى وصعوبة تأمين الاوكسجين فاننا نجد أنفسنا مضطرين واسفين الى تخفيض نسبة اشغال الاسرة بما يتناسب مع الكميات التي يتم تأمينها، وبالتالي عدم استقبال مرضى جدد وصولا الى الاقفال، مع التأكيد على أن نسبة اشغال اسرة الكورونا في المنطقة تكاد تصل الى الحد الاقصى”.

ولفت المستشفى في البيان إلى “أن شركة الاوكسيجين التي تتعامل معها، درجت على ملء خزاناتها التي تسع حوالى 7 طن كل يومين، ولكنها تأخرت في اليومين الاخيرين رغم الاتصالات المتكررة إلى أن وعدت بتأمين 2 طن في وقت لاحق فجرا”.

وأملت المستشفى أن “تتمكن الشركة من تغطية النقص الحاصل بالاوكسيجين وتفادي الكارثة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام