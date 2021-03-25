خواجة: اللبنانيون يتطلعون لتشكيل حكومة بأسرع وقت

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب محمد خواجة أن “اللبنانيين يتطلعون الى تشكيل حكومة بأسرع وقت، تعمل على تخفيف معاناتهم وأوجاعهم، وتؤمن الأستقرار المالي والنقدي وتعالج الأزمات الأقتصادية والمعيشية، التي تطال القطاعات كافة”.

واكد خواجة الخميس أن “الشعب اللبناني لم يعد يبالي بتوزيع الحصص الوزارية ولمن تكون له الحصة الأكبر أو الأصغر في الحكومة الموعودة”، ولفت الى أن “هذه المقاربة للأمور والتي تصدر عن أعلى المواقع في الدولة هو سلوك معيب ولا يحمل أي قدر من المسؤولية”.

وحمل خواجة “المعنيين تبعات ما يحصل في عملية التأليف، فيما البلاد تغرق في الأزمات والمواطن فيها يقف عند حافة الجوع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام