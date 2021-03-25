قائد بحرية الحرس الثوري الايراني: مستمرون بتعزيز منتجاتنا الدفاعية في العام الجديد

أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الايراني الأدميرال علي رضا تنكسيري أن “الحظر أثمر عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج المعدات الدفاعية في البلاد كما أن نشاطاتنا في الانتاج الدفاعي ستتعزز في العام الجديد”.

وأشار تنكسيري، خلال جولة تفقدية في قاعدة الإمامة البحرية في ميناء جاسك، جنوب شرق ايران، الى إطلاق الامام الخامنئي شعار (الانتاج ، الاسناد، رفع العراقيل) على العام الجديد (1400 حسب التقويم الايراني)، واصفاً الجهوزية القتالية لبحرية الحرس الثوري بـ”الجيدة”.

وأكد على “ضرورة الحفاظ على مستويات ممتازة من الجهوزية القتالية والعملانية بفضل الايمان والتوكل على الله تعالى وعدم التواني للحظة واحدة في نهج الاقتدار والحفاظ على الوعي واليقظة والاستعداد للدفاع عن الوطن الاسلامي”.

واشار الى “النزعة الاستكبارية والغطرسة في جميع الحكومات الأميركية”، مشدداً أن “الاميركيين لا يريدون لايران تحقيق الامن المستدام والاستقرار والنمو الاقتصادي والعلمي والعز على الصعيد الدولي”.

ولفت الى أن “الاميركيين ارتكبوا جرائم لاانسانية حيث اغتالوا القادة والعلماء في البلاد وعلى الشعب التحلي باليقظة والوعي”.

المصدر: فارس