التوحيد العربي: هبة الأوكسيجين تعيد الأمل للبنانيين

شكر حزب التوحيد العربي، في بيان أصدرته أمانة الإعلام، ل “الشعب السوري الشقيق والحكومة السورية، رئيسا ووزراء، خطوتهم في مد يد العون وإرسال إمدادات الأوكسيجين الى الشعب اللبناني من دون مقابل”.

وقال البيان: “هذه الخطوة العزيزة التي تأتي تلبية لحاجات لبنان، بتوجيهات من الرئيس السوري بشار الأسد الذي أقر هبة للبنان عبارة عن 75 طنا من الأوكسيجين، تعيد الأمل للبنانيين واللحمة الى العلاقات الأخوية بين البلدين، فلا سبيل آخر لشعبنا العربي إلا التكاتف والتضامن والتكامل في السياسة والاقتصاد في مواجهة كل المخاطر والصعوبات”.

وحيا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن “الذي يعمل مع فريق عمله كخلية نحل لمواكبة تطور الوباء”، منوها بـ”جهوده واستدراكه الكارثة التي كانت ستحل بألف مريض يقبعون في غرف العنايات الفائقة في انتظار حصولهم على أجهزة التنفس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام