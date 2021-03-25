كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين واليابان تعقد اجتماعا طارئا لمجلس أمنها (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2021 - 03:08

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين واليابان تعقد اجتماعا طارئا لمجلس أمنها (روسيا اليوم)

منذ 56 mins 25 March، 2021
أخبار موقع المنار

المصدر: روسيا اليوم

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