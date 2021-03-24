شركة شهاب للاوكسجين: هناك أزمة أوكسيجين في لبنان وللشركة إنتاج يكفي للمستشفيات التي تتعامل معها

أوضح نائب المدير العام لشركة شهاب للاوكسجين وهي الشركة التي تنتج الكميات الاكبر من الاوكسجين في لبنان، خالد هدلا، أن “هناك أزمة أوكسيجين في لبنان، وأن الشركة لديها إنتاج يكفي للمستشفيات التي تتعامل معها”.

وعزا شهاب “سبب النقص إلى أن بعض الشركات يعتمد في تغطية حاجته على الاستيراد من دول أخرى من بينها سوريا”. وقال “بسبب ازدياد الطلب على الأوكسيجين في سوريا، حصل نقص في الاستيراد منها إذ أصدرت وزارة الصحة السورية قرارا بحصول أولوية المستشفيات السورية على ما تحتاجه إليه من كميات. وكذلك، صدرت قرارات بمنع تصدير هذه المادة الى دول أخرى كالأردن والسعودية والكويت”.

وأشار إلى “أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن وضع خطة طوارئ سريعة تقضي بتقسيم إنتاج شركة شهاب للاوكسيجين في لبنان على كل الشركات الموجودة في البلد، منعا لأي انقطاع في أي مستشفى”.

ولفت إلى أن “الوزير حسن أخذ المبادرة بالذهاب إلى سوريا، واجتمع مع القيادات السورية لتأمين النقص وإعادة التصدير إلى لبنان”، مؤكدا أن “هناك خططا أخرى يتم العمل عليها مع الوزير حسن لاستيراد الاوكسيجين من بلدان عدة أخرى كي نغطي العجز الحاصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام