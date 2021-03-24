نقابة الدواجن: لتحييد قطاع الدواجن عن الازمة السياسية والمالية، والأسعار في لبنان ما زالت الأقل عالمياً

دعا أمين سر النقابة اللبنانية للدواجن وليم بطرس في بيان، الى “تأمين استمرارية القطاع وتحييده قدر المستطاع عن تداعيات الأزمة السياسية والمالية والوبائية”. ولفت إلى أن “ارتفاع اسعار الحبوب أكثر من 50% عالميا انعكس على سعر مجموعة من السلع ومن ضمنها منتجات الدجاج، كون الحبوب تدخل في صلب غذاء الطيور. كما أن ارتفاع الدولار الجنوني من مستوى 8 الاف ليرة الى 15 ألف ليرة، فاقم الأمور وادى إلى زيادة عامة في الأسعار طالت البيض ومنتجات الدجاج”.

واوضح بطرس ان “ارتفاع اسعار البيض والدجاج لم يلحق اسعار الحبوب العالمية ولا ارتفاع الدولار، علما ان دعم القطاع يقتصر فقط على حبوب الصويا والذرة”. وشدد على ان “سعر الدجاج المحلي بقي من الأرخص عالميا رغم ارتفاع اسعار العلف عالميا وسعر صرف الدولار مقابل الليرة، اضافة الى تأخر معاملات وصرف الدعم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام