الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان : نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 13:32

الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان : نص الدستور الجديد سيتم طرحه للاستفتاء الشعبي العام المقبل

منذ 56 mins 24 March، 2021
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