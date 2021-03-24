لقاء الأحزاب: للاسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة

أسفت هيئة تنسيق “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” في بيان، لـ “عدم تشكيل الحكومة،” ورأت أن “الإستمرار في تعطيل البلد، في ظل الأزمة المالية والمعيشية الخانقة التي يرزح تحت وطأتها الشعب، يعتبر خيانة وطنية في حق اللبنانيين جميعا، ولا يجوز أن يستمر هذا التعطيل، رأفة بالبلاد والعباد”.

واعتبرت أن “المطلوب هو الترفع عن الصغائر، والتحلي بروح المسؤولية الوطنية وترك الكيدية جانبا، لأن البلد ذاهب نحو الانهيار والانفجار”، داعية “المسؤولين إلى وضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار آخر، والإسراع في تشكيل حكومة وطنية جامعة بالتوافق مع القوى السياسية، لضمان استمرارها ونجاحها”.

وأشادت بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم “لقيامها بزيارة المناضل جورج عبدالله، المعتقل تعسفيا في فرنسا، بعد عقود من الإهمال الرسمي لهذه القضية الإنسانية”، متمنية أن تستكمل “خطوتها بمتابعة قضية جورج عبدالله حتى النهاية، حتى الإفراج عنه وإعادته إلى أهله وبلده سالما مكرما، لا سيما أنه أنهى فترة حكمه منذ سنوات، ولكن الحكومة الفرنسية استمرت باحتجازه بشكل تعسفي وظالم، مخالفة بذلك كل القوانين والأحكام، رضوخا للضغوط الأميركية والصهيونية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام