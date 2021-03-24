غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و7 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2021 - 09:20

غرفة التحكم المروري: سقوط قتيلين و7 جرحى في 7 حوادث سير تم التحقيق فيها خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 34 mins 24 March، 2021
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