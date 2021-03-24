إعادة انتخاب ساسو نغيسو رئيسا للكونغو بعد حصوله على 88% من الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 24 2021 - 02:20

إعادة انتخاب ساسو نغيسو رئيسا للكونغو بعد حصوله على 88% من الأصوات

منذ 20 mins 24 March، 2021
605a28a64c59b71325470c89
أخبار دولية - الكونغو

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في الكونغو، فوز الرئيس دينيس ساسو نغيسو بولاية جديدة، بعد حصوله على أكثر من 88 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحكم ساسو نغيسو (77 عاما) البلد المنتج للنفط الواقع في وسط أفريقيا على مدى 36 عاما. وتوفي منافسه الرئيسي في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد جاي برايس بارفيه كوليلاس بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كورونا.

وحصل كوليلاس على أقل من ثمانية بالمئة من الأصوات.

وتولى ساسو نغيسو جندي المظلات السابق السلطة في الكونغو عام 1979. وخسر أول انتخابات تعددية في البلاد في عام 1992 لكنه عاد للمنصب في 1997 بعد حرب أهلية.

وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.

المصدر: وكالة رويترز

التعليقات

ذات صلة