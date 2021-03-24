إعادة انتخاب ساسو نغيسو رئيسا للكونغو بعد حصوله على 88% من الأصوات

أظهرت النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية في الكونغو، فوز الرئيس دينيس ساسو نغيسو بولاية جديدة، بعد حصوله على أكثر من 88 بالمئة من أصوات الناخبين.

وحكم ساسو نغيسو (77 عاما) البلد المنتج للنفط الواقع في وسط أفريقيا على مدى 36 عاما. وتوفي منافسه الرئيسي في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد جاي برايس بارفيه كوليلاس بعد ساعات من إغلاق مراكز الاقتراع، بعد نقله إلى فرنسا للعلاج من كورونا.

وحصل كوليلاس على أقل من ثمانية بالمئة من الأصوات.

وتولى ساسو نغيسو جندي المظلات السابق السلطة في الكونغو عام 1979. وخسر أول انتخابات تعددية في البلاد في عام 1992 لكنه عاد للمنصب في 1997 بعد حرب أهلية.

وفي عام 2015 عدل الدستور لتمديد فترات الرئاسة القانونية.

المصدر: وكالة رويترز