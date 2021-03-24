ستولتنبرغ: لا قرار بشأن الانسحاب من أفغانستان خلال اجتماع وزاري للناتو

أكد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ أن وزراء خارجية دول التكتل لم يتمكنوا من اتخاذ أي قرار بشأن الانسحاب من أفغانستان خلال اجتماعهم في بروكسل يوم الثلاثاء.

وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي في أعقاب الاجتماع: “اليوم لم نتخذ قرارا نهائيا، لكننا قررنا أننا سنضمن أمن قواتنا (في أفغانستان)”.

وردا عل سؤال حول سبب تعثر الناتو في اتخاذ القرار بشأن الانسحاب من أفغانستان، قال ستولتنبيرغ إن “السبب يكمن في أن قرارنا سيعتمد على سير عملية السلام. ولدينا فرصة تاريخية لتحقيق التسوية السياسية في أفغانستان. ونحن أقرب من الاتفاق مما كان في أي وقت مضى”.

وتابع قائلا: “وفي الوقت ذاته نحن واقعيون، ولا توجد لدينا ضمانات لنجاح المفاوضات، وهي هشة”.

يذكر أن الاتفاق الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع حركة “طالبان” ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في أيار/مايو 2021، لكن الأوضاع الأمنية لا تزال معقدة، وهناك هجمات مستمرة من قبل “طالبان” على القوات الحكومية الأفغانية.

المصدر: وكالات