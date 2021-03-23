الخارجية الفرنسية: ندعو جميع الأطراف في اليمن إلى وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام مفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي شامل (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 19:44

الخارجية الفرنسية: ندعو جميع الأطراف في اليمن إلى وقف إطلاق النار وفتح المجال أمام مفاوضات من أجل التوصل لحل سياسي شامل (سبوتنيك)

منذ 16 mins 23 March، 2021
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