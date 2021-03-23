العميد حمدان يؤكد في اتصال مع السفير الصيني على دور الصين العالمي في الوقوف إلى جانب القضايا المحقة لشعوب العالم

اتصل سعادة سفير جمهورية الصين الشعبية وانغ كيجيان بالعميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين-المرابطون، مودعاً بسبب انتهاء مهامه كسفير لجمهورية الصين الشعبية.

حيث أكد العميد مصطفى حمدان على”أهمية الدور المميز، الذي يقوم به سعادة السفير مع كل الأطراف اللبنانية، وحرصه الدائم على دعم الشعب اللبناني في أزماته، وآخرها انتشار وباء الكورونا”.

وشدد حمدان على”دور الصين العالمي في الوقوف إلى جانب القضايا المحقة لشعوب العالم، وسعيها الدائم لنشر السلام العالمي والتقدم والازدهار”.

واستنكر حمدان كل”الحملات المشبوهة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأميركية، والدول الغربية، في التدخل بالشؤون الداخلية الصينية، تحت شعارات وهمية تتعلق بممارسة الديمقراطية المزيّفة وحقوق الإنسان، مع العلم أن هذه الدول التي تقوم بهكذا حملات كاذبة تثبت الأحداث الدولية والداخلية فيها، أنهم هم الذين يمارسون الهيمنة على شعوب العالم المستضعفة، ويمارسون العنصرية والقهر على مكوّنات مجتمعاتهم الداخلية”.

بدوره، أكد”السفير الصيني وانغ كيجيان على استمرار العلاقة الطيبة، بين السفارة الصينية والشعب اللبناني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية، وأسفه مغادرة لبنان الذي أحبّه وأحبّ أهله” مشدداّ على”أهمية الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، والحوار بين اللبنانيين، والإسراع بتشكيل الحكومة العتيدة للسعي على إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية الذي يعاني منها اللبنانيين، والصين ستكون دائماً داعمة للبنان في كل أزماتهم الاقتصادية والصحية والاجتماعية”.

المصدر: مكتب العميد حمدان