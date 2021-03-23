82 مستوطنا اقتحموا #المسجد_الأقصى صباح اليوم من ضمنهم المتطرفين أرنون سيجال ويهودا غليك (المركز الفلسطيني للإعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 23 2021 - 14:18

82 مستوطنا اقتحموا #المسجد_الأقصى صباح اليوم من ضمنهم المتطرفين أرنون سيجال ويهودا غليك (المركز الفلسطيني للإعلام)

منذ 60 mins 23 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة