الخارجية الايرانية: إيران تدعم أیة خطة سلام تقوم على إنهاء العدوان على اليمن ووقف إطلاق النار الشامل وإنهاء الاحتلال والعدوان ورفع الحصار لبدء المحادثات السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 12:16

الخارجية الايرانية: إيران تدعم أیة خطة سلام تقوم على إنهاء العدوان على اليمن ووقف إطلاق النار الشامل وإنهاء الاحتلال والعدوان ورفع الحصار لبدء المحادثات السياسية

منذ 38 mins 23 March، 2021
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