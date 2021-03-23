وزير الدفاع الايراني يؤكد العزم على معاقبة الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال العالم الشهيد فخري زادة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2021 - 12:14

وزير الدفاع الايراني يؤكد العزم على معاقبة الآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال العالم الشهيد فخري زادة

منذ 1 ساعة 23 March، 2021
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