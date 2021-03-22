مراسل المنار :جيش العدو يعيد السودانيين الثلاثة الى الأراضي اللبنانية عبر بوابة السياج في منطقة “الجدار” في #ميس_الجبل والجيش اللبناني يعتقلهم و ينقلهم للتحقيق – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2021 - 01:24

مراسل المنار :جيش العدو يعيد السودانيين الثلاثة الى الأراضي اللبنانية عبر بوابة السياج في منطقة “الجدار” في #ميس_الجبل والجيش اللبناني يعتقلهم و ينقلهم للتحقيق

منذ 2 ساعة 21 March، 2021
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