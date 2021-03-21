استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية بعبوة ناسفة في محافظة #بابل جنوبي العاصمة العراقية #بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2021 - 13:38
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استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع للقوات الاميركية بعبوة ناسفة في محافظة #بابل جنوبي العاصمة العراقية #بغداد
منذ 2 ساعة
21 March، 2021
استهداف رتل اميركي
الاحتلال الاميركي
العراق
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