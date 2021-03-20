مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 20-3-2021

يقفُ لبنانُ امامَ اكثرَ من اختبارٍ للنوايا على الخطينِ السياسي والمالي، وكلا النوعينِ يوضعُ في خانةِ الترقبِ والحذرِ اذا ما قورنت الاوضاعُ الحاليةُ المتدهورةُ بما تبقى من خِياراتٍ انقاذية..

يومَ الاثنين، ينتظرُ اللبنانيونَ اللقاءَ الثامنَ عشرَ بينَ رئيسِ الجمهوريةِ بالرئيسِ المكلف، وفي طموحِ كلِّ مواطنٍ ان يرى حكومتَه المعلّقةَ على التوازناتِ والارقامِ والنعوتِ والصفاتِ تبصرُ النور، او اَنها توضعُ على سكةِ الولادةِ بعدَ طولِ انتظار، وكثرةِ امعانٍ بفرضِ الافقارِ والتوتر..

في الوقتِ المستقطع، حلَّ رئيسُ الحزبِ التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر بعبدا بدعوةٍ من رئيسِ الجمهورية ، منادياً بضرورةِ التسويةِ حولَ صيغةِ الثمانيةَ عشرَ وزيراً او حولَ ايِّ خيارٍ اخرَ، لانَ الارقامَ لم تعد مُهمة، ولانَ مشاكلَ البلدِ فوقَ بعضِ الارقامِ التي يتمسكُ بها البعض، كما قالَ جنبلاط.

مالياً، تُوضَعُ وعودُ حاكمِ مصرفِ لبنانَ في حقلِ الترجمةِ يومَ الاثنينِ ايضا، فهل سيسيطرُ سلامة فعلاً على سعرِ صرفِ الدولارِ كما وعَدَ في بعبدا يومَ الجمعة؟ وكيفَ سَتقدِرُ منصتُه على ضبطِ السوقِ السوداء، ومن هُم شركاؤه في ذلك؟ وهل تلحظُ خطوةُ سلامة الرقابةَ اللازمةَ على اداءِ المصارفِ التي كانت طرفاً رئيسياً في رفعِ سعرِ الصرفِ الى الخمسةَ عشرَ الفَ ليرةٍ قبلَ ايام ؟ وايُ دولارٍ ستَتداولُ به هذه المصارف ؟ ومن اينَ ستاتي به؟.

اسئلةٌ بالرطلِ والقنطارِ يحقُ لكلِّ لبنانيٍ طرحُها لاكتوائِه عميقاً من تفليتِ الدولارِ على غاربهِ ليسلبَهم ما تبقى لهم من لقمةِ عيشٍ وقيمةِ راتب..

في المنطقة، العملياتُ اليمنيةُ في الداخلِ السعودي تزدادُ قيمةً ردعيةً واستراتيجيةً في صدِّ العدوانِ ورسمِ المعادلاتِ بوجهِه عشيةَ السنةِ السابعةِ من بدءِ الحربِ الدمويةِ السعوديةِ الاميركيةِ على الشعبِ اليمني.

وفي الجمهوريةِ الاسلاميةِ الايرانية، جمهوريةِ الاقتدارِ وفرضِ التوازن، بدأَ العامُ الهجريُ الشمسيُ الجديدُ مُقَلَّداً بعنوانٍ جديدٍ اطلقَه الامامُ السيدُ علي الخامنئي عليهِ ويقومُ على تحقيقِ المزيدِ من الانتاجِ لغرضِ الاكتفاءِ والصمود ، وتقديمِ الدعم ، وازالةِ الموانعِ امامَ النمو، معَ الاستفادةِ القصوى مما اُنجزَ في المواجهةِ الصارمةِ معَ الحصارِ الاميركي الجائر..

المصدر: قناة المنار