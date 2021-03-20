كابول تؤكد أن التوافق على قضية فصل السلطات أمر ضروري لمشاركة طالبان في الحكومة الائتلافية

قال رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية في أفغانستان عبد الله عبد الله السبت، إن “الحكومة الأفغانية تعتقد اعتقادا راسخا أن مبادئ الفصل بين السلطات يجب أن تُناقش خلال المفاوضات مع حركة طالبان بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية المحتملة”.

وقال عبد الله، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” ردا على سؤال عما إذا كانت طالبان يمكن أن تكون جزءا من الحكومة الائتلافية المؤقتة، “هذا يعتمد على اتفاق الجانبين”. وأضاف “إذا تمكنت كابول وطالبان من التوصل إلى شروط بشأن فصل السلطات قبل انتخاب الحكومة الجديدة بشكل قانوني، فإن طالبان ستكون جزءًا من الحكومة”.

هذا ورأى السياسي الأفغاني أن طالبان “تتجاهل، حتى الآن، اقتراح تشكيل حكومة ائتلافية مؤقتة”. وأضاف “لقد قدموا [الولايات المتحدة] أفكارًا، وكان تقاسم السلطة جزءًا منها، إذا كان ذلك يقودنا إلى سلام دائم، فلم لا؟”.

يُذكر أن رئيس وفد المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية الأفغانية عبد الله عبد الله، أعلن أمس، أن وفد المجلس التقى حركة “طالبان” في موسكو، حيث اتفق الجانبان على تسريع محادثات السلام. هذا واستضافت العاصمة الروسية موسكو، الخميس الماضي، مؤتمرا حول أفغانستان بمشاركة الحكومة الأفغانية وحركة طالبان وشخصيات أفغانية مستقلة بالإضافة إلى المبعوثين الخاصين إلى أفغانستان لكل من روسيا والولايات المتحدة الأميركية والصين وباكستان وكذلك المبعوث القطري الخاص.

ودعت كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وباكستان عقب مباحثات موسكو بشأن أفغانستان، الأطراف الأفغانية إلى بدء مفاوضات فورية بشأن وقف شامل لإطلاق النار و”خارطة طريق” سياسية للتسوية هناك.

المصدر: سبوتنيك