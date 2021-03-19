إعادة فتح السير على اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 19 2021 - 19:24

إعادة فتح السير على اوتوستراد السعديات باتجاه بيروت

منذ 40 mins 19 March، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة