الشيخ القطان: نضع خطاب السيد نصر الله برسم كل العقلاء في لبنان

أشاد رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان الجمعة بخطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.

وقال الشيخ القطان “نضع الخطاب برسم كل العقلاء في لبنان وبرسم الشعب اللبناني كافة”، وتابع “يجب على القيادات السياسية كافة أن تعي خطورة هذه المرحلة التي نعيشها خاصة أننا نعيش انهيارا لا يبقي ولا يذر ولا يمكن معالجة الوضع الحالي من خلال الإستقواء بالخارج”.

ودعا الشيخ القطان “كل القيادات السياسية التي تمثل الطوائف والمذاهب في لبنان للتلاقي والعمل معا لمعالجة ما أمكن من الإنهيار الحاصل”، وحذر من “قطع الطرق على بعضنا لأنه لا يغير الحال وإنما يزيد الأزمة تفاقما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام