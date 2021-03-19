أردوغان تعليقاً على تصريحات بايدن حول بوتين: هذا لا يليق برئيس دولة

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، الرئيس الأميركي جو بايدن على تصريحاته حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتي وصفه فيها بـ “القاتل”، مؤكدا أنها تصريحات “لا تليق برئيس دولة”.

وقال أردوغان، في تصريحات للصحفيين عقب صلاة الجمعة “تصريحات بايدن حول بوتين لا تليق برئيس دولة ومن غير المقبول أن يستخدم رئيس دولة عبارة كهذه بحق رئيس الدولة الروسية بوتين”، مضيفاً “أرى أن الرئيس بوتين قام بفعل ما يلزم من خلال الرد بشكل عقلاني ولبق على بايدن”.

من جهة ثانية، وجه أردوغان، اتهامات إلى الجيش السوري بإطلاق الصواريخ على ولاية كيليس جنوب تركيا مساء أمس الخميس مشيرا إلى أن الجيش التركي قام بالرد بالمثل على الهجوم.

وتابع “ما حدث في كيليس هو نتيجة التطورات الجارية خلال الأسبوع الأخير، حيث تم ارتكاب خطأ آخر مشابه في وقت سابق، إنه من ممارسات النظام السوري، ونحن قمنا بالرد بالمدافع الثقيلة، الهجوم على كيليس غير مقبول ونحن نقوم بالرد المناسب عليه وسنرد”.

تصريحات أردوغان، جاءت في ظل توتر دبلوماسي بين موسكو وأميركا على خلفية تقرير أميركي يتهم روسيا بالسعي للتدخل في الانتخابات الأميركية.

المصدر: سبوتنيك