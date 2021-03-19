التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2021 - 17:40

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه الصياد

منذ 2 ساعة 19 March، 2021
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