العدو الاسرائيلي استهدف المزارعين في أراضي غزة والصيادين في بحرها

استهدفت قوات العدو الاسرائيلي الجمعة أراضي المزارعين ورعاة الأغنام شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة المحاصر، والصيادين في بحر مدينة غزة بنيران الأسلحة الرشاشة.

وقالت مصادر فلسطينية إن “قوات الاحتلال المتمركزة في الآليات العسكرية خلف الشريط الحدودي شرق مخيم المغازي أطلقت الرصاص صوب مجموعة من المزارعين ورعاة الأغنام وهم يقومون بالفلاحة والرعي وأجبرتهم على ترك المكان ومغادرته”.

من جهة ثانية، قالت المصادر إن “بحرية الاحتلال استهدفت مراكب الصيادين على بعد ثلاثة أميال في بحر منطقة السودانية والواحة شمال غرب مدينة غزة بالرصاص، وفتحت صوبها خراطيم المياه”.

المصدر: فلسطين اليوم