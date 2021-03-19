المفتي قبلان: ما يجري هو معركة منطقة بامتياز والأميركي جزء أساسي فيها بمؤازرة بعض شركاء الداخل

شدد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في رسالة الجمعة على أن الحل بالتغيير الجذري ولكنه قد لا يكون متاحا الآن لاعتبارات وضغوط كبيرة إقليمية ودولية، لذا ندعو إلى قيام حكومة، وظيفتها وقف الانهيار.

ورأى ان ما يجري داخل البلد هو معركة منطقة بامتياز، والأميركي جزء أساسي فيها بمؤازرة بعض الشركاء في الداخل، وللأسف لا يهمهم من يجوع أو يموت، ولا يعنيهم كل هذا الفقر وهذا القهر، ناصحا الجميع بحكومة، ولو حكومة ربط نزاع بأسرع وقت، يكون من أولوياتها وقف هذا الحريق ولو بحده الأدنى.

وأشار إلى أن الكلام عن الأساطيل والتدويل وحماية الحدود الشرقية وعسكرة البلد عبر جيوش وأدوات دولية يعني زيادة الشروخ بين اللبنانيين وإغراق البلد بفتن لا تبقي ولا تذر.