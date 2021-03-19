الوزير المجذوب تابع مع البنك الدولي تأمين اللقاح للعائلة التربوية

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، مع بعثة البنك الدولي برئاسة ساروج كومار جاه، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وتناول البحث متابعة المشاريع التربوية المشتركة، انطلاقا من تأكيد البنك الدولي سعيه لتكون التربية في رأس أولويات المشاريع التي يعمل على دعمها وتطويرها مع لبنان.

وشدد الوزير المجذوب على “ضرورة حصول العائلة التربوية على اللقاح، من أجل تحصينها وتمكين التلامذة من العودة الآمنة إلى التعليم المدمج وإجراء الإمتحانات الرسمية”.

وأكد كومار جاه من جهته، أن “البنك الدولي وفريق عمله في بيروت يعملون مع الجهات المعنية، لتوفير اللقاح الجيد للعائلة التربوية، لتتمكن من متابعة رسالتها، وذلك من ضمن مساعيه لإعادة التربية إلى الأولوية في لبنان”، مشيرا إلى “متابعة العمل مع الوزارة والمركز التربوي، لتنفيذ اتفاقية القرض والهبة المخصصة للتربية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام