تعميمان لتعاونية موظفي الدولة عن بدل مستلزمات الوقاية من COVID19 والأوكسيجين وتعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

صدر عن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة الدكتور يحيى خميس، تعميم حمل الرقم 2021 يتعلق بالمستشفيات وبدل مستلزمات الوقاية الشخصية (Covide-19) وبدل الأوكسيجين، و”ان التعاونية اعتمدت مبلغا مقطوعا جديدا، كبدل لمستلزمات الوقاية الشخصية عند علاج المرضى المصابين بكوفيد 19 إضافة الى زيادة تعرفة الأوكسيجين لهؤلاء المرضى، وفقا للجدول التالي: ‏

اسم العمل الطبي البدل

بالليرة اللبنانية تفقيط المبلغ

ل.ل.

اليوم الواحد في غرفة عادية 300.000 مقطوع ثلاثمائة ألف

اليوم الواحد في غرفة العناية الفائقة 500.000 مقطوع خمسمائة ألف

تعرفة الأوكسيجين في غرفة العناية الفائقة

– للتدفق العادي 3.000 بالساعة الواحدة ثلاثة آلاف

– للتدفق العالي (Air flow) 6.000 بالساعة الواحدة ستة آلاف

تعديل تعرفة جلسة غسل الكلى

وفي تعميم آخر، أفادت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة أنها “اعتمدت تعرفة جديدة لجلسة غسل الكلى وهي //250.000//ل.ل. فقط مائتان وخمسون ألف ليرة لبنانية لا غير تدفع للمستشفى.

أما فيما خص أتعاب الطبيب فتبقى حاليا كما هي وذلك وفق التصنيف المعتمد وقيمة الـK المتفق عليها مع كل مستشفى”. ‏

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام