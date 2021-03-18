الولايات المتحدة بصدد سحب تراخيص شركتين صينيتين للاتصالات

أعلنت لجنة الاتصالات الأمريكية أنها شرعت في إجراءات سحب تراخيص تقديم خدمات الاتصالات الممنوحة لشركتي “تشاينا يونيكوم” و”باسيفيك نتوركس” الصينيتين.

وقالت اللجنة الاتصالات في بيان لها، إن “الشركتين أخفقتا حتى الآن في تبديد بواعث القلق الخطيرة حيال تراخيصها الأمريكية”.

وكانت الهيئة المنظمة لقطاع الاتصالات الأمريكي أصدرت أوامر إفصاح في أبريل الماضي، تحذر فيها من أنها قد تسحب التراخيص الممنوحة لثلاث شركات اتصالات خاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، بينهما الشركتان الواردتان في بيان اليوم و”تشاينا تيليكوم”.

وكانت اللجنة شرعت في إجراء مماثل في ديسمبر الماضي، لسحب ترخيص “تشاينا تليكوم”، أكبر شركة اتصالات صينية، والتي ظلت تحمل ترخيصا أمريكيا لنحو 20 عاما هي الأخرى.

المصدر: رويترز