نقيب الصيادلة: النقابة لم تدع الى الاضراب الخميس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 17 2021 - 17:58

نقيب الصيادلة: النقابة لم تدع الى الاضراب الخميس

منذ 22 mins 17 March، 2021
نقابة الصيادلة في لبنان
لبنان

أعلن نقيب الصيادلة في لبنان غسان الامين ان “النقابة لم تدع الى الاضراب غدا الخميس لكن هناك عددا من الصيدليات اعلنت الاضراب لأنها اصبحت في العناية الفائقة، ولا يجوز ان يستمر هذا الوضع”.

وطالب الأمين الاربعاء “بإقرار خطة ترشيد دعم الدواء التي اعدتها اللجنة الوزارية ووافقت عليها وزارة الصحة و لجنة الصحة النيابية والنقابات المعنية”، داعيا رئيس الحكومة الى “تبنيها ورفعها الى حاكم مصرف لبنان”.

وأكد الأمين ان “خطة ترشيد الدعم لن تشمل أدوية الامراض المزمنة والمستعصية التي لن يتغير سعرها”، ولفت الى ان “هذه الخطة تعالج أزمة تخزين الادوية في المنازل ومشكلة التهريب”.

وأوضح الأمين ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب دعا الصيادلة الى الاجتماع الجمعة المقبل في السرايا لمناقشة خطة ترشيد الدعم”، وأعلن ان “هناك ورشة عمل بين وزير الصحة واصحاب الصيدليات لايجاد حل لازمة الصيدليات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

التعليقات

ذات صلة

اخبار

إعتصام لصيادلة أمام وزارة الصحة للمطالبة بتصحيح جعالتهم

إعتصم عدد كبير من الصيادلة في لبنان قبل ظهر اليوم أمام وزارة الصحة العامة للمطالبة “بتصحيح جعالة الصيدلي قبل إعلان افلاسه نظرا الى رأس المال الكبير الذي يتكبده الصيدلي في عمله، وفي ظل الارتفاع الكبير للدولار والذي وصل إلى 10 آلاف ليرة، ما جعل رأس مال الصيادلة يتهاوى بسرعة هائلة”. ...