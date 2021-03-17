نقيب الصيادلة: النقابة لم تدع الى الاضراب الخميس

أعلن نقيب الصيادلة في لبنان غسان الامين ان “النقابة لم تدع الى الاضراب غدا الخميس لكن هناك عددا من الصيدليات اعلنت الاضراب لأنها اصبحت في العناية الفائقة، ولا يجوز ان يستمر هذا الوضع”.

وطالب الأمين الاربعاء “بإقرار خطة ترشيد دعم الدواء التي اعدتها اللجنة الوزارية ووافقت عليها وزارة الصحة و لجنة الصحة النيابية والنقابات المعنية”، داعيا رئيس الحكومة الى “تبنيها ورفعها الى حاكم مصرف لبنان”.

وأكد الأمين ان “خطة ترشيد الدعم لن تشمل أدوية الامراض المزمنة والمستعصية التي لن يتغير سعرها”، ولفت الى ان “هذه الخطة تعالج أزمة تخزين الادوية في المنازل ومشكلة التهريب”.

وأوضح الأمين ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب دعا الصيادلة الى الاجتماع الجمعة المقبل في السرايا لمناقشة خطة ترشيد الدعم”، وأعلن ان “هناك ورشة عمل بين وزير الصحة واصحاب الصيدليات لايجاد حل لازمة الصيدليات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام