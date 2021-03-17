جونسون يعلن استعداده لتلقي لقاح “أسترازينيكا” – موقع قناة المنار – لبنان
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March 17 2021 - 17:58

جونسون يعلن استعداده لتلقي لقاح “أسترازينيكا”

منذ 24 mins 17 March، 2021
جونسون: إجراءات الحجر في البلاد باتت تعطي نتيجة
أخبار دولية - بريطانيا

في مسعى لطمأنة الجمهور البريطاني حول سلامة لقاح “أسترازينيكا” بعد أن أوقفت بعض الدول الأوروبية استخدامه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه سيتلقى جرعته من اللقاح. وجونسون الذي أدخل العام الماضي إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، قال لأعضاء البرلمان إنه سيتلقى “أخيرا اللقاح في وقت قريب جدا”، مؤكدا أن اللقاح الذي سيطعم به هو “أسترازينيكا”.

وكان جونسون أكد مرات عدة أن لقاح “أسترازينيكا” آمن والحكومة على ثقة تامة بضرورة استخدامه في حملة التطعيم، وأنه يجب على البريطانيين الاستمرار في تلقيه.

المصدر: روسيا اليوم

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