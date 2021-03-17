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March 17 2021 - 12:30

الامام الخامنئي: ليواصل حرس الثورة مهامه بقوة

منذ 41 mins 17 March، 2021
الامام السيد علي الخامنئي
ايران - عربي وإقليمي

بمناسبة ولادة الأمام الحسين (ع) ويوم حرس الثورة الإسلامية ، وجه الامام السيد علي الخامنئي، رسالة الى قائد حرس الثورة دعاه فيها الى ان تواصل قوات الحرس نشاطاتها بقوة.

وأبلغ الامام الخامنئي تحياته لجميع أفراد الحرس داعيا لهم بالموفقية ومواصلة نشاطاتهم بقوة وفاعلية.

وأطلق مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (رض) على اليوم الثالث من شهر شعبان الذي يصادف ذكرى ولادة الامام الحسين (ع) يوم حرس الثورة الاسلامية، تكريما للتضحيات التي قدمها الحرس الثوري للحفاظ على عظمة الاسلام و الثورة الاسلامية.

المصدر: وكالة ارنا

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