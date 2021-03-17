زاخاروفا: القيادة الأوكرانية تعيش في عالم خيالي صغير خاص بها

رفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات كييف لموسكو بأنها تسببت بخلق مشاكل استخدام لقاح “أسترازينيكا” في أوروبا.

وكتبت زاخاروفا على “فيسبوك” يوم الثلاثاء، إن القادة الأوكرانيين “ما زالوا يعيشون في عالم خيالي صغير خاص بهم، حيث يعقدون “مؤتمرات يالطا” خارج يالطا، ويرتبون أمور القرم بدون القرم، ويحاربون روسيا دون مشاركة روسيا، ويقومون بتحفيز البث باللغة الروسية من خلال الحد من البث باللغة الروسية”.

وتابعت: “الآن تولى وزير الثقافة قضية اللقاحات في العالم، والتي لا تنتجها أوكرانيا، وحملة التلقيح التي لا تديرها”.

وقالت عن السلطات الأوكرانية: “إنه ليس نظاما بل قصة خيالية”.

وجاء ذلك تعليقا على تصريحات وزير الثقافة والسياسة الإعلامية الأوكراني ألكسندر تكاتشينكو، الذي اتهم روسيا بشن حملة إعلامية واسعة ضد لقاح “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، وذلك على خلفية تعليق استخدام اللقاح في العديد من الدول الأوروبية للتأكد من مدى سلامته.

المصدر: روسيا اليوم