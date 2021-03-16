التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس: دوار ابو علي، البداوي مقابل مسجد صلاح الدين، بولفار البحصاص، سكة الشمال باتجاه جبل محسن، ساحة عبد الحميد كرامي، القبة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 19:02

التحكم المروري: الطرقات المقطوعة ضمن سرية طرابلس: دوار ابو علي، البداوي مقابل مسجد صلاح الدين، بولفار البحصاص، سكة الشمال باتجاه جبل محسن، ساحة عبد الحميد كرامي، القبة

منذ 25 mins 16 March، 2021
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