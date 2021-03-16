اللجان النيابية أقرت 300 مليار كسلفة للكهرباء

عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل والاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة الثلاثاء في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور وزيري الطاقة في حكومة تصريف الاعمال ريمون غجر والمال غازي وزني وعدد كبير من النواب.

وناقشت اللجان اقتراح قانون معجلا مكررا لاعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لعام 2021، وكان على جدول الاعمال اقتراحان يتعلقان باسترداد الاموال المنهوبة/ وأقرت اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة 300 مليار ليرة.

وقال الفرزلي بعد الجلسة “اجتماع اللجان المشتركة اليوم ضم عددا كبير من السادة النواب للبحث في اقتراح قانون سلفة الكهرباء وكانت مناسبة لمناقشة الوضع برمته”، وتابع “المسألة المركزية كانت في المعادلة التي طرحت اما السلفة او العتمة، ولم يرض عنها النواب على الاطلاق، لا بل بالعكس اعتبرت شكلا من الابتزاز لان هذا الامر سيتكرر دائما فتذهب المؤسسة الى التسليم بما هو مقرر”، واكد ان “المخرج الحقيقي هو بتأليف حكومة والتخلف عن ذلك او عدم تأليفها في اسرع وقت هو مسؤولية كبيرة على عاتق المسؤولين”.

وشدد الفرزلي على “رفض ان نمول واقعنا السلبي وما افتعلت الايدي المسؤولة عنه من أموال المودعين، على اساس ان يخدم سنة او سنتين”، وتابع “هذا امر مرفوض، وقد عبر السادة الزملاء عن رفضهم القاطع لتلك السلفة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام