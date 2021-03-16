جميل السيد: وافقت على إعطاء سلفة للكهرباء لانها كل شيء في الحياة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2021 - 15:40

جميل السيد: وافقت على إعطاء سلفة للكهرباء لانها كل شيء في الحياة

منذ 15 mins 16 March، 2021
جميل السيد
لبنان

قال النائب اللواء جميل السيد بعد مشاركته في جلسة اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء “أنا وافقت على إعطاء سلفة للكهرباء ولو جرت للاستدانة لهذا الموضوع لان الكهرباء هي كل شيء في الحياة”، وتابع “اذا خيرونا بين الحكومة والسلفة هي عملية ابتزاز فالمريض بحاجة الى المصل”.

من جهة ثانية، قال الس “هناك 600 مليون دولار شهريا من أجل الدعم، يستفيد منه التجار”، وأضاف “حتى لو جرت الاستدانه عندما نستدين مليارين او مليار ونصف او خمسة، نكون نستدين على اسم كل العالم ونأخذهم من مال الشعب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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