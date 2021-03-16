بوريل يرجح تجديد الإعلان الأوروبي التركي حول المهاجرين

ألمح الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى إمكانية تجديد الإعلان الأوروبي التركي لعام 2016 حول الهجرة.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بالاشتراك مع وزير الداخلية البرتغالي وممثلين عن المفوضية الأوروبية عقب انتهاء أعمال الاجتماع الافتراضي غير الرسمي لوزراء داخلية وخارجية الاتحاد والذي خصص لبحث البعد الخارجي لملف الهجرة، إن هذه الصفقة قد أعطت نتائج جيدة وتبقى سارية المفعول رغم تعرضها لكثير من الانتقادات، حيث تم بفضلها خفض عدد ضحايا الهجرة غير النظامية وكذلك خفض عدد المهاجرين المتدفقين إلى أوروبا كما تحسن وضع اللاجئين الموجودين في تركيا.

ويرى المسؤولون في المؤسسات الأوروبية إمكانية لعقد صفقات من هذا النوع مع دول أخرى، مؤكدين أن الاتفاق مع تركيا يبقى عامل هام من عوامل سياسة الهجرة الأوروبية.

ومن جانبها، أعادت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية يلفا يوهانسن مطالبة تركيا بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب الصفقة نفسها خاصة لجهة إعادة قبول المهاجرين الموجودين على الجزر اليونانية بعد أن استأنفت بروكسل منذ أغسطس الماضي عمليات توطين طالبي اللجوء القادمين من تركيا على أراضي دول الاتحاد.

ومن المقرر أن يجري زعماء دول الاتحاد الـ27 خلال قمتهم القادمة في بروكسل، استعراضا كاملا لعلاقاتهم مع تركيا.

المصدر: وكالات