تقرير مصور | السفيرة الأميركية تستبيح السيادة اللبنانية في البقاع

تواصل السفيرة الاميركية في لبنان استباحتها السيادة اللبنانية وهذه المرة في بلدة غزة البقاعية.

عراضة للسفيرة الاميركية في دوروثي شيا بلدة غزة البقاعية، وكل الحكاية الظاهرية بئر حفرته وكالة التنمية الاميركية في البلدة قبل عامين ، فهل يحتاج تفقد هذه البئر حضور سفيرة الدعاية المتجولة برفقة قائد القيادة الوسطى الاميركية الجنرال “كينيث ماكينزي”.

كل هذه الاجراءات: ست طائرات هيلوكبتر، اثنتان حملتا الوفد الاميركي الى غزة، والاخرى امنت الحماية الجوية على مدار الزيارة التي عطلت السير في المنطقة ببصمة اميركية واضحة الى على احترام الانسان في لبنان وكرامته كما يفعل اصحاب التعليمة الاميركية في بعض المناطق اللبنانية.

وأكد رئيس اتحاد بلديات السهل محمد المجذوب عدم وجود تنسيق مسبق لهذه الزيارة كما وضع علامات استفهام كبير حول الطريقة التي وصلت فيها السفيرة ومرافقتها من قبل الجنرال ماكينزي فضلا عن رفضها لاي حضور اعلامي او لاي من فعاليات المنطقة ما يعزز فرضية الشبهات الكثيرة التي تدور حول هذه الزياره ولهذه المنطقة فضلا عن التوقيت المريب الذي تتكدس فيها الملفات الضاغطة على اللبنانيين بارادة اميركية خبيثة.

المصدر: المنار