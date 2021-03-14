مراسلونا: معظم محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية أقفلت منذ الصباح والباقي يعتمد التعبئة المحدودة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2021 - 16:18

مراسلونا: معظم محطات الوقود في مختلف المناطق اللبنانية أقفلت منذ الصباح والباقي يعتمد التعبئة المحدودة

منذ 56 mins 14 March، 2021
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